В Киеве напали на известного украинского журналиста Руслана Коцабу, которого обвиняли в госизмене, а потом оправдали. Об этом сам Руслан рассказал "Стране".

"В субботу я возвращался после с записи программы домой, где-то в 23.30 на углу Гончара-Ярвал (там находится французская булочная) ко мне подошел какой-то человек и пристал с вопросами. Спрашивал: "Почему в Крым ездил?", "Почему к России нормально относишься?" и т.д. Он толкнул меня в плечо, я в ответ толкнул его. Он поднялся и побежал куда-то. На этом инцидент закончился", - описывает случившееся Руслан Коцаба.

Коцаба таке отметил, что решил не подавать заявление о нападении в полицию, потому что счел это бессмысленным.

Кстати, в Facebook уже появились комментарии, что нападавший на Коцабу был якобы бывшим АТОшником. Правда, никаких данных об это человеке не приводится.

Фото: facebook.coom

Отметим, что это не первое нападение на Коцабу.

Ранее его уже атаковали националисты в центре Киева.

Ранее "Страна" сообщала, что апелляционный суд Львовской области окончательно оправдал Русана Коцабу.

Также мы писали о том, что львовский суд вернул прокурорам обвинительный акт по делу Руслана Коцабы.