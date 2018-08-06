В Киеве радикалы заставили раздеться в метро гражданина Словении в футболке с эмблемами Советского союза - звездой и серпом с молотом.

Видео обнародовал представитель добровольческого батальона ОУН Руслан Сергиян, прокомментировав его "Ватан в метро Вокзальна".

На видео иностранцу предлагают раздеться или пройти в полицию.

После того, как футболку сняли, ее бросили на пол.

Фото: facebook.com

Напомним, что в Кривом Роге пешеход атаковал водителя автомобиля Audi с флагом СССР на лобовом стекле. Тот в ответ наехал на ногу активисту, после чего скрылся с места происшествия.

Как сообщала "Страна", Институт нацпамяти обратился с письмом-жалобой к дочернему предприятию "Adidas-Украина" из-за продажи в Украине продукции с символикой СССР. Основанием для обращения стала информация о серии спортивной одежды Adidas с изображением государственного герба Советского Союза и надписи USSR.