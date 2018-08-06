"Нафтогаз Украины" предлагает Кабинету министров упразднить должности всех членов правления Национальной акционерной компании и передать всех их полномочия главе правления Андрею Коболеву. Об этом заявил Коболев, пишет "Экономическая правда".

"За каждым важным направлением, которое составляет ценность компании или ее стоимость, должен быть закреплен один конкретный руководитель, который за это отвечает", - заявил Коболев.

"У него должны быть полномочия, но будет и ответственность за принятые решения. Таким образом, будет устранена коллективная безответственность", - добавил он.

"Предложение, которое мы вынесли на правительство, предполагает упразднение других членов правления. Я буду одним лицом, которое будет представлять все правление, и у меня будет индивидуальная ответственность, как и у всех остальных", - сказал он.

Расширение своих полномочий Коболев назвал "конвертацией". "Правление сейчас имеет очень широкие полномочия. Полномочия, которые буду иметь я, будут более ограничены, но ответственность за них теперь будет лежать на мне персонально", - сказал он.

Глава НАК отметил, что роль наблюдательного совета "Нафтогаза" не уменьшится.

"Степень зависимости от него (наблюдательного совета - Прим. Ред.) останется такой же. Он будет согласовывать назначение и снятие руководителей направлений в соответствии со своими полномочиями. Я буду ограничен полномочиями, данными мне наблюдательным советом", - резюмировал Коболев.

Ранее "Страна" сообщала, что суд отменил наложенный на главу Нафтогаза Коболева штраф в 7 миллиардов гривен.

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