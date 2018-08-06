Херсонский горсуд избрал меру пресечения для Николая Новикова, подозреваемого в нападении советника городского головы Херсона Екатерины Гандзюк, в виде содержания под стражей. Об этом сообщил представитель Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко, пишет "Громадське".

Суд избрал меру пресечения 6 августа.

Процессуальное руководство в уголовном производстве открытом по п.4. ч.2 ст.115 УК Украины (умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью) осуществляет прокуратура Херсонской области.

Напомним, 31 июля возле подъезда неизвестный мужчина вылил на советницу городского головы Херсона 1 литр кислоты. Женщина попала в реанимацию с 30%-ми ожогами тела.

ранее "Страна" сообщала, что Новиков, обливший кислотой активистку Гандзюк, был судим и не связан с полицией.

Также мы писали, что в полиции подтвердили, что задержали подозреваемого в покушении на убийство советницы мэра Херсона Гандзюк.