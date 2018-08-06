Николай Новиков, подозреваемый в нападении на херсонскую чиновницу и активистку Екатерину Гандзюк, не был в Херсоне во время нападения. Такие показания Херсонскому горсуду дал сам Николай Новиков и его сестра Ирина Кодакова. Об этом на своей странице в соцсети написал юрист Маси Найем.

Фото: facebook.com

По словам Николая Новикова, с 27 июля по 1 августа он отдыхал с семьей и друзьями дикарем у моря в селе Большевик Херсонской области. Он "находился в палатке или в море", ходил в кафе больше никуда не отлучался.

В 2011 году Новиков привлекался к уголовной ответственности по ст. 185 ч.3. (кража, соединенная с проникновением в жилище), а в феврале 2017 году проходил по ч. 1 ст 263 с делом о пистолетах (статья предполагает освобождение от уголовной ответственности в случае добровольной сдачи оружия), пишет Украинская правда.

Адвокат подозреваемого сказал, что показания об отдыхе на море могут подтвердить 7-8 человек

Он заявил, что Новикова "с Гандзюк не был знаком, никаких отношений с ней не было".

"Его незаконно задержали", – сказал защитник.

Он обратил внимание, что опознали подозреваемого по фотографии, а не лично. При этом бакенбардов у Новикова нет, да и он старше человека с фоторобота: ему 42 года, а не 30 лет.

Сестра подозреваемого Ирина Кодакова также рассказала, что с 27 июля по 1 августа ее семьи, включая брата Николая Новикова, не было в Херсоне: они отдыхали в Большевике, в палаточном городке "Карабас-Барабас" - и вернулись домой в ночь на 2 августа.

С ними были гости из Львова, на море они отметили день рождения одного из детей.

"Мы шок поймали от этого всего дела сначала", - сказала Ирина Николаевна.

Она рассказала, что брат сидел в СИЗО полгода - и там подхватил гепатит B, потому когда вышел – лечился и не работал.

По словам Ирины, 31 июля ее брат и муж Иван Гладченко пошли в кафе "Оболонь" пить пиво, вернулись к палатке около двух дня и до вечера спали, а потом играли с детьми.

Информацию о том, что 29 июля во дворе ее дома, где проживает и Новиков, слышали мужские глосса, Ирина прокомментировать не смогла. По ее словам, дом на сигнализации, а ключи были у пожилой соседки, но она тогда уже была в больнице.

Обвинение просит избрать для Новикова в качестве меры пресечения содержание под стражей на 60 дней.

Ранее "Страна" писала о том, что генпрокурор Луценко передал в СБУ дело Екатерины Гандзюк, которую облили серной кислотой.

Также мы сообщали, что обожженной килотой Екатерине Гандзюк предоставили госохрану.