В Киеве неизвестные напали на дом, в котором вместе с родителями живет журналистка проекта "Надзвичайнi Новини" и телеведущая Виктория Сеник. Об этом в Facebook сообщил журналист Константин Стогний.

"Люди в камуфляжной форме, перелезли через забор и стали выбивать двери в доме. Мама Виктории и соседи подняли шум, вызвали полицию. Это вспугнуло нападавших. Прибывший наряд, не смог задержать, скрывшихся на автомобиле, злоумышленников. Одного из нападавших, якобы, опознали. По предварительным данным - находящийся в розыске представитель чеченской криминальной группировки. Уточняем. Точную информацию с дадим позже", - написал он.

И добавил, что Виктория переехала к родителям после того, как в ее съемную квартиру возле метро Политех, вломились через окно, неизвестные. Тогда сработала сигнализация. Прибывший наряд тогда никого не смог задержать.

"Ценности не пропали за исключением маленькой иконки на цепочке. Видимо, идет охота за информацией. Или запугивание...", - сообщил Стогний.

Фото: facebook.com

Глава Национального союза журналистов Украины Сегей Томиленко написал, что в НСЖУ ждут эффективного расследования и предоставления охраны журналистке.

Фото: facebook.com/sergiy.tomilenko

Напомним, что по данным НСЖУ, за три месяца в Украине 22 раза нападали на журналистов.

А в июле текущего года число нападений на журналистов достигло рекордных восьми случаев.