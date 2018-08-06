Херсонский апелляционный суд в понедельник, 6 августа, вынес решение о продлении ареста руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Журналист будет содержаться под стражей до 8 сентября 2018 года. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"В удовлетворении апелляции частично отказано", - сообщили агентству в прокуратуре Крыма и объяснили, что сначала было решение суда о продлении ареста до 13 сентября, но суд принял решение о содержании под стражей до 8 сентября.

Ранее сообщалось, что суд перенес на 6 августа слушания апелляции в связи с неявкой одного из адвокатов.

Напомним, Кирилл Вышинский был задержан в Киеве 15 мая. Ему объявили о подозрении в уголовном производстве, открытом по статье государственная измена. 16 мая его доставили в Херсон для избрания меры пресечения. 17 мая Херсонский горсуд избрал Вышинскому меру пресечения в виде ареста.

Ранее "Страна" писала о том, что суд арестовал имущество руководителя "РИА Новости Украина" Вышинского.

Также мы сообщали, что в банковской ячейке Кирилла Вышинского нашли браунинг.