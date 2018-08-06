Подозреваемому в организации убийства журналиста Аркадия Бабченко, директору компании по производства оружия Борису Герману продлили срок содержания под стражей. Об этом "Украинской правде" сообщила пресс-секретарь Шевченковского суда Киева Ольга Пивень.

Арест подозреваемому продлили до 23 сентября. Когда именно состоялось заседание, в суде не уточнили.

Вечером 29 мая стало известно о якобы расстреле российского журналиста Аркадия Бабаченко на пороге его квартиры в Киеве. А вечером 30 мая глава СБУ Василий Грицак заявил, что Бабченко жив: "убийство" инсценировала его спецслужба, чтобы предупредить настоящее убийство и задержать заказчика.

Грицак заявил, что организатора убийства Бабченко задержали. Якобы для организации убийства российские спецслужбы завербовали Германа, который нанял для убийства бывшего АТОшника. А тот помог СБУ – и отчитался организатору, что "убийство произошло".

Ранее "Страна" сообщала, что Бабченко хочет обменять одного себя на Сенцова и всех украинцев и крымских татар, осужденных в России.

Также мы писали, что СБУ говорит, нашла след России в "деле Бабченко".