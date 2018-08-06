У знаменитого киллера Ореховской и Медведковской ОПГ Алексея Шерстобитова, известного, как Леша Солдат, и отбывающего 23-летнее наказание в исправительной колонии в Липецкой области, есть аккаунт в Instagram.

В нем, он в частности, пишет о своих литературных успехах. Например, в этом году была издана его книга "И киллеру за державу обидно". Среди других произведений Леши Солдата - "Неприкаянный Ангел", "Ликвидатор" и другие.

На фото он подписывает книги, в подписях сообщает, что книга с автографом стоит 2 тысячи рублей.

Фото: instagram.com

В аккаунте появляются фото с близкими и знакомыми Шерстобитова. При этом сообщения ведутся от третьего лица. Например, фото с сестрой подписано, как "Алексей со своей родной сестрёнкой Светланой". То есть, возможно аккаунт" ведет не он лично.

Фото: instagram.com

Также в его аккаунте много старых фото, изображений икон. И фото с его женой Мариной. Это его третья супруга. Брак они оформили в 2016 году, в исправительной колонии. Перед церемонией устроили фотосессию, для которой оделись в костюмы гангстеров.

Фото: instagram.com

Марина - бывшая жена актера Сергея Дружко, игравшего в сериалах "Улицы разбитых фонарей", "Убойная сила", "Романовы". В одном из интервью она рассказала, что они познакомились по переписке - она начала писать Шерстобитову после прочтения его книги.

О супруге киллера так мало информации и вся она противоречивая, что журналисты допускают, что это всего лишь PR-компания, помогающая продавать книги.

Фото: instagram.com

Леша Солдат был признан виновным в 12 убийствах. Некоторое время следователи считали, что его не существует, что это такой собирательный образ. Он был арестован в 2006 году.

Самым известным заказом Шерстобитова стал криминальный авторитет Отари Квантришвили, который стал прототипом персонажа Гурген в "Бандитском Петербурге". Киллер убил его тремя выстрелами из снайперской винтовки.

Напомним, что ранее лидер крупной украинской ОПГ случайно угодил в ДТП и попался полиции.

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