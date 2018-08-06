В течении лета 2018 года отдых на в водоемах Киева закончился смертью для 46 человек, что в полтора раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в столице.

"С начала лета количество погибших в г.Киеве достигает уже 46 человек против 29 за аналогичный период в прошлом году", - говорится в обнародованном пресс-службой в понедельник сообщении.

В столичном главке ГСЧС призвали киевлян и гостей столицы соблюдать правила безопасного отдыха на природе и у водоемов. "Не стоит терять бдительность и пренебрегать собственной безопасностью, ведь последствия могут быть трагическими", - отмечается в сообщении.

ранее "Страна" сообщала, что с начала года на водоемах Украины утонули почти 500 человек.

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