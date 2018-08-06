В понедельник, 6 августа, в Киеве горел заброшенный детский сад. ЧП произошло по адресу улица Дмитриевская, 66. Об этом пишет Информатор.

Вызов на линию 101 поступил около 13:30. По предварительной информации, площадь пожара составила около 40 квадратных метров. На месте работает три единицы основной техники. Движение транспорта по улице Дмитриевской перекрыто. Предварительно, обошлось без пострадавших. По состоянию на 14:15 пожар локализован, а в 14:25 ликвидирован. Причина пожара устанавливается.

Это здание уже горело 11 июля. Тогда площадь пожара составила 200 квадратных метров.

Фото: kiev.informator.ua

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