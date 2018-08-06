Украина получила право на проведение Чемпионата Европы-2019 по прыжкам в воду в Киеве. Такое решение приняло бюро Европейской лиги плавания в Глазго, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.

"Право принять престижное континентальное первенство предоставлено Киеву. Ориентировочная дата проведения международных соревнований — август следующего года", — говорится в сообщении.

Как отмечает НОК, в 2017 году Киев уже принимал чемпионат Европы по прыжкам в воду, на котором общекомандную победу одержала сборная Украины. А в 2018 году в столице прошел юношеский чемпионат мира по прыжкам в воду.

Ранее "Страна" провела опрос, что киевляне думают о бойкоте спортивных событий, которые проходят в России.

Также мы писали о том, что украинским дзюдоистам не дали ни копейки за участие в Чемпионате Европы в России.