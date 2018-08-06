Суд оправдал добровольца и активиста радикальной националистической группировки С14 Михаила Стрижку, который два года назад дебоширил в суде. Об этом на своей странице в Facebook сообщает С14.

Там отметили, что два года назад Стрижка пытался попасть в здание Оболонского суда, куда его "жестко не пускали беркута".

Ему инкриминировали групповое нарушение общественного порядка (ст.293) УК Украины. Это грозило радикалу штрафом либо арестом. Но он был оправдан.

"Благодаря безалаберности следователей, отсутствии каких-либо доказательств, общественной поддержке и работе адвоката Стрижка оправдан", - сообщили 6 августа в С14.

Во время оглашения решения в зале находились члены С14.

Фото: Михаил Стрижка на фото посередине в синем пиджак и джинсах/facebook.com

Напомним, что ранее "Страна" разбиралась, для чего власти натравливают ультраправых из С-14 на адвокатов.

Также мы писали, что суд отказал в открытии производства С14, которые обиделись за слово "неонацист".