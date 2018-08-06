В США скончалась известная голливудская актриса Шарлотта Рэй. Звезда умерла в возрасте 92 лет, в Лос-Анджелесе в собственном доме в воскресенье, 5 августа 2018 года.

Такая информация появилась на странице компании Fox News.

Фото: twitter.com

Тело умершей обнаружили ее родственники. Причин смерти пока не разглашают, однако в СМИ предполагают, что к летальному исходу могла привести длительная борьба актрисы с онкологическим заболеванием.

Рэй снялась более чем в 80 фильмах, телешоу и сериалах. Американскому зрителю она хорошо известна по ситкомам "Различные ходы" и "Факты из жизни". За роль в последнем она была номинирована на премию "Эмми" в 1982 году, пишет Lenta.ru.

Актриса также снялась в фильмах "Не шутите с Зоханом", "Нигде", "Рики и Флэш" и "Волосы", сыграла в "Улице сезам" и появилась в сериалах "Милые обманщицы" и "Скорая помощь". Помимо этого, Рэй приняла участие в озвучивании мультсериала "101 далматинец" и анимационной ленты "Том и Джерри: Фильм".

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