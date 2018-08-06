Подозреваемый в нападении на херсонскую активистку Ектерину Гандзюк, которую облили серной кислотой во дворе ее дома, к полиции отношения не имеет. Об этом заявил член коллегии МВД Украины, нардеп от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко в эфире телеканала "112.Украина".

"Это Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый по ст. "Кража", ранее судимый за незаконное обращение с оружием, и является членом одной из преступных группировок Херсонщины. Очевидно, что он выполнял заказ. Сейчас полиция изучает вопрос его связей, контактов", - сказал Геращенко в понедельник.

Он отметил, что правоохранители рекомендуют Новикову дать чистосердечные показания, рассказать, кто был его заказчиком, кто был организатором, поскольку "это в значительной степени скосит ему срок". "Если он будет запираться, он получит по максимуму", - добавил Антон Геращенко.

По его словам, полицию сейчас интересует вопрос, кто был заказчиком и организатором покушения на Гандзюк.

"Примерные наметки есть. Могу сразу же сказать, что никакого отношения эти заказчики и организаторы не имеют к полиции, и хотя Катерина Гандзюк и ее друзья регулярно публично заявляли, что к этому имеет отношение полиция – это абсолютная неправда, дальше следствие покажет это", - заверил член коллегии МВД Украины.

"Обвинения, которые были в адрес полиции Херсонской области, что она прикрывает якобы тех, кто покушался на Екатерину Гандзюк, это абсолютно неправда", - добавил он.

По его словам, в настоящее время уже известно, что Новиков приобрел серную кислоту, поджидал Гандзюк утром у ее дома и совершил данное преступление – облил ее кислотой. "Но мы понимаем прекрасно, что он исполнитель, что он выполнял чей-то заказ", - добавил Геращенко.

По его словам, мотивом преступления могла быть критика Екатерины Гандзюк "в адрес чиновников и отдельных лиц".

Ранее "Страна" сообщала, что суд по Гандзюк перенесли из-за неявки адвоката.

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