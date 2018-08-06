"Страна" связалась с Ярославом Макитрой, которому вчера посчастливилось отужинать практически в компании президентской семьи. Именно он сделал фотографии Порошенко в киевском ресторане MANU.

Фото: facebook.com/yaroslav.makitra

Ярослав отмечает, что охрана гаранта никак не отреагировала на то, что он фотографировал, да и после публикации снимков у него проблем не было: "Охрана ко мне не подходила и по сию минуту реакция отсутствует".

На вопрос, когда же именно президент посетил ресторан, собеседник уточняет, что это было вчера, 5 августа около 21:00. Это же время подтвердила "Стране" и администрация заведения.

"На тот момент в MANU не было пусто, помимо меня с друзьями – еще около десяти гостей. В ресторане несколько залов и двери того, где ужинал президент – были открыты. Вы же понимаете, что если человек не хочет, чтоб его видели, а тем более первое лицо страны – он трапезничает по-другому. Он предпочитает быть незамеченным", - продолжает политтехнолог.

Какие блюда заказывал президент и что пил наш собеседник не рассмотрел. Говорит, был занят своими делами и разговорами с друзьями.

Напомним, что снимок президента в ресторане появился после того, как "Страна" написала, что его не видели на рабочем месте после Крестного хода и предположительно он находился в отпуске, возможно, за границей.

Источники сообщали, что Порошенко должен был вернуться в Киев в субботу-воскресенье. А поскольку его исчезновение вызвало резонанс, то, вероятно, сразу после возвращения и решили продемонстрировать, что президент уже в столице.