Украинский активист Александр Костенко, отсидевший в российской колонии и вышедший на свободу 3 августа, уже пересек украинскую границу и под вечер он будет в Киеве. Об этом сообщила на своей странице в Facebook представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы, первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

"Как сообщили меня госсекретарь МИД А.Заяц и наши консулы, Александр Костенко вместе с нашими дипломатами пересекли российско-украинскую границу. Планируется, что к вечеру они будут в Киеве", - сообщила она.

По данным Геращенко, в 16.00 в МИД Украины состоится "традиционный брифинг, на котором наши дипломаты расскажут обо всех совместных, скоординированных усилиях власти и дипломатического корпуса" по защите украинцев, незаконно удерживаемых в РФ.

"Украинская сторона и в дальнейшем будет делать всё для поддержки наших незаконно заключенных в РФ граждан, независимо от их взглядов, убеждений или возможных вопросов к ним со стороны украинских правоохранительных органов. Наша задача - освободить, помочь, защитить права, добиваться консульского доступа. Все остальные вопросы - к другим органам и структурам", - указала она.

Фото: facebook.com/iryna.gerashchenko

Как сообщалось, Александра Костенко в феврале 2015 года арестовали в Крыму и вывезли в неизвестном направлении. Позже его обвинили в нападении на сотрудника "Беркута" во время Евромайдана в Киеве, а также в незаконном хранении оружия. Его приговорили к 4 годам лишения свободы. Отбывал наказание в исправительной колонии в г.Кирово-Чепецк (Кировская область, РФ).

Ранее "Страна" сообщала, что Александра Костенко, которого освободили из тюрьмы в России, в Украине обвиняли в работе на спецслужбы РФ.

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