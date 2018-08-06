В полиции Киева рассказали первые подробности огненного ДТП, в котором сгорел водитель
Полиция Киева выясняет причину ДТП в Голосеевском районе, в результате которого автомобиль Mercedes вылетел с трассы, перевернулся и загорелся на обочине. Водитель потерял сознание и сгорел в машине.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.
ДТП произошло в 02:35 на улице Саперно-Слободской в районе станции метро "Выдубичи". Предварительно установлено, что Mercedes зацепил отбойник.Водитель погиб, его личность устанавливается.
Правоохранители пытаются связаться с владельцем авто, который, согласно документам, проживает в Мариуполе.
Фото: espreso.tv
Напомним, что ранее мы писали, как в Киеве возле метро Демеевская автобус врезался в троллейбус.
Также мы писали, что в ночь на 3 августа в Киеве столкнулись сразу четыре машины.
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