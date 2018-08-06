Полиция Киева выясняет причину ДТП в Голосеевском районе, в результате которого автомобиль Mercedes вылетел с трассы, перевернулся и загорелся на обочине. Водитель потерял сознание и сгорел в машине.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

ДТП произошло в 02:35 на улице Саперно-Слободской в ​​районе станции метро "Выдубичи". Предварительно установлено, что Mercedes зацепил отбойник.Водитель погиб, его личность устанавливается.

Правоохранители пытаются связаться с владельцем авто, который, согласно документам, проживает в Мариуполе.

Фото: espreso.tv

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