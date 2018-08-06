Сегодня, 6 августа в швейцарском Ньоне, в штаб-квартире УЕФА прошли жеребьевки раундов плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы.

В УЕФА, в этот раз разбили жеребьевку плей-офф Лиги Европы на группы, что значительно сузило количество потенциальных соперников для украинских футбольных клубов "Заря" (Луганск) и "Мариуполь". Об этом сообщает Sport Arena.

Никто из украинских клубов еще не прошел в плей-офф раунда. В 3 квалификационном раунде "Мариуполь" ждут две встречи с французским "Бордо", а "Зарю" - с португальской "Брагой". Матчи состоятся 9 и 16 августа.

Пара "Мариуполь" - "Бордо" определена как несеяная в группе 1. Ее потенциальные соперники

"Пюник" (Армения) - "Маккаби Тель-Авив" (Израиль);

"Бешикташ" (Турция) - "ЛАСК" (Австрия);

"Ягеллония" (Польша) - "Гент" (Бельгия);

"Севилья" (Испания) - "Жальгирис" (Литва).

Пара "Заря" - "Брага" посеяна в группе 3 с такими потенциальными соперниками

"РБ Лейпциг" (Германия) - "Университатя Крайова" (Румыния);

"Спартак Суботица" (Сербия) - "Брондбю" (Дания);

"Хайберниан" (Шотландия) - "Мольде" (Норвегия);

"Штурм" (Австрия) - "АЕК Ларнака" (Кипр);

"Бешикташ" (Турция) - "Бернли" (Англия).

Ранее "Страна" сообщала, что где смотреть матч Славия - Динамо в третьем раунде Лиги чемпионов.

Также мы рассказывали, что если Динамо пройдет Славию, то сыграет в плей-офф с победителем пары Стандард - Аякс.