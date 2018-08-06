В понедельник, 6 августа во время подготовительного судебного заседания Шевченковского райсуда Киева по рассмотрению обвинительного акта в деле об убийстве экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова, один из обвиняемых - павлоградский активист Ярослав Тарасенко (по прозвищу "Физрук") упал в обморок.

Инцидент произошёл в тот момент, когда свои доводы суду заявляла защита Тарасенко. После выступления предоставленного ему бесплатного адвоката Анны Козачины, настала очередь говорить "Физруку", и он поднялся со скамьи в боксе , но при этом молчал. Другой обвиняемый по делу - уроженец Херсонщины Александр Лось заявил, что "Физрук" на протяжении уже 15 дней ведёт голодовку и отказывается с кем-либо общаться. В этот момент Тарасенко упал, потеряв сознание.

Судьи объявили перерыв в заседании, Тарасенко привели в чувство и вызвали скорую.

Вскоре прибыли врачи. Представители гособвинения по делу об убийстве Вороненкова допускают, что Тарасенко мог симулировать обморок (ранее с ним уже случались аналогичные прецеденты в суде Днепропетровска, где рассматривалось другое уголовное дело в отношении "Физрука").

В то же время находившийся с ним во время обморока в одном боксе обвиняемый Лось заявил, что после падения "Физрук" визуально действительно напоминал человека, которому стало плохо. Известно, что в ИВС Киева, где содержатся под стражей Лось и Тарасенко последний отказывается говорить и принимать пищу, а только пьёт воду.



По словам матери Тарасенко, которая приехала на суд, её сын голодает с 23 июля.

После возвращения обвиняемых в зал судьи по делу об убийстве Вороненкова выслушали медиков, которые констатировали, что у Тарасенко действительно была зафиксирована потеря сознания. В сложившейся ситуации суд констатировал невозможность продолжения заседания. В нем объявлен технический перерыв до 16:30. В настоящее время Тарасенко повезли в БСМП, где проведут обследование обвиняемого в убийстве Вороненкова.