Сын Усамы бен Ладана женился на дочери исполнителя теракта 11 сентября в США и грозит местью за смерть отца
Сын террориста Усамы бен Ладена Хамза взял в жены дочь Мохаммеда Атты, который был исполнителем теракта 11 сентября 2001 года в США. Об этом сообщает Life.
Заключение брачного союза подтвердили сводные братья Усамы бен Ладена - Ахмад и Хасан Аль-Аттас. Они также сказали, что Хамза занял руководящий пост в "Аль-Каиде" и намерен отомстить за смерть отца, убитого во время американской операции в Пакистане.
Хамза бен Ладен - сын одной из трех выживших жен Усамы бен Ладена, Хайрии Сабар, которая жила с ним в Абботтабаде, напоминает издание. Его считают заместителем нынешнего главы террористической группировки Аймана Аль-Завахири.
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