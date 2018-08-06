Сын террориста Усамы бен Ладена Хамза взял в жены дочь Мохаммеда Атты, который был исполнителем теракта 11 сентября 2001 года в США. Об этом сообщает Life.

Заключение брачного союза подтвердили сводные братья Усамы бен Ладена - Ахмад и Хасан Аль-Аттас. Они также сказали, что Хамза занял руководящий пост в "Аль-Каиде" и намерен отомстить за смерть отца, убитого во время американской операции в Пакистане.

Хамза бен Ладен - сын одной из трех выживших жен Усамы бен Ладена, Хайрии Сабар, которая жила с ним в Абботтабаде, напоминает издание. Его считают заместителем нынешнего главы террористической группировки Аймана Аль-Завахири.

Ранее "Страна" писала о том, что во Франции бегуна в футболке с надписью "Бен Ладен"посадили на полгода.

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