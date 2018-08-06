Мать юного шахматиста Романа Ковалевского Анна, с гордостью пересказала диалог сына с российским игроком на Европейском первенстве по рапиду и блицу среди юношей в Бухаресте. Об этом она написала в Facebook.

Соперник Ковалевского спросил: "Какой у тебя рейтинг?" Украинец ответил на английском: "I don't understand you" ("Я тебя не понимаю"). Сидевший рядом с ними игрок из Молдавии перевел россиянину слова Ковалевского, на что тот отметил: "Как он не понимает, он же с Украины?"

Мать украинского шахматиста уточнила, что ее сын легко выиграл партию, а после встречи сказал ей: "Я давно мечтал так потроллить россиян". "Тот, кто думает, что это не толерантно, мне жаль", - резюмировала она.

Фото: facebook.com/anna.shyshkina

Ранее "Страна" сообщала, что украинский теннисист заявил, что "задушил бы" за русский язык.

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