Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что Украина может прекратить железнодорожное сообщение с Россией. "Мы рассматриваем сейчас вариант закрытия железнодорожного сообщения с Москвой", - заявил он.

Это уже не первый раз, когда Омелян делает подобное заявление. В декабре 2017 года он говорил, что остановка железнодорожного сообщения с Россией не принесет убытков "Укрзализныце". При этом, по данным "Укрзализныци", в 2017 году самым прибыльным украинским поездом стал №5/6 Киев - Москва.

Позже Омелян уточнял, что официально речь об отмене поездов в Россию не шла, но по его мнению, железнодорожное сообщение с Россией нужно было прекратить тогда же, когда было отменено авиасообщение.

Кроме того, Омелян позже добавил, что в первую очередь рассматривается прекращение пассажирского сообщения с РФ, но так как это "повлечет недовольство людей, то что-либо говорить на эту тему слишком рано".

"Страна" разобралась, какие поезда ходят из Украины в РФ и зачем министру понадобилось их отменять.

Какие поезда сейчас ходят из Украины в Россию

На сегодняшний день через Украину в Москву ходит один российский поезд № 066 Кишинев-Москва и два молдавских — № 047Щ Кишинев-Москва и № 341Ь Кишинев-Москва.

Украинских поездов больше — № 006 Киев-Москва, № 074 Львов-Москва, № 024 Одесса-Москва, № 056 Хмельницкий- Киев-Москва, № 054К Киев — Санкт-Петербург, № 020О Харьков — Москва, № 074О Харьков — Москва, № 106П Харьков — Москва, № 143О Харьков — Санкт-Петербург, № 074О Кривой Рог — Москва.

Известно, что в Россию в прошлом году ездило 4 376 423 украинца. За 2016 год пересекли границу с Российской Федерацией 3 859 820 украинцев, в 2015 ездили в Россию 4 080 414 человека, в 2014 - 4 671 321 украинец. Таковы данные Укрстата.

Как видно, тенденции к постоянному снижению числа пассажиров нет.

Какие поезда уже отменяли

Россия с 2014 года отменила поезда в Украину, кроме одного – Москва-Кишинев, через Украину он идет транзитом. Такое решение объяснялось низкой рентабельностью по этому направлению - десять украинских поездов вполне покрывают все потребности россиян в поездках на родину Шевченко. Одновременно Москва прекратила сообщение с некоторыми другими странами СНГ.

Кроме того, Россия построила дорогу в обход Украины и с 11 декабря 2017 года перевела все поезда южного направления на нее. Распоряжение правительства РФ о строительстве обходной трассы, было подписано осенью 2015 года, хотя подготовительные работы начались еще в 2014. Стоимость строительства железной дороги Журавка — Миллерово в обход Украины оценивалась в сумму около 56 миллиардов рублей.

До этого поезда, следующие на российский юг, шли по территории Украины. Новая железная дорога длиной 137 километров проходит полностью по территории России - по Воронежской и Ростовской областям. По ней, по данным РЖД, ежесуточно курсировать более 120 пассажирских и до 30 грузовых поездов.

"Спасает свою репутацию". Что пишут соцсети

В социальных сетях уже отреагировали на слова министра. Политический эксперт Елена Дьяченко написала: "Омелян аргументировал свою новую идею разорвать жд сообщение с РФ тем, что родственники украинцев, живущие в РФ должны ездить к нам, а не наоборот. Чем ездить и как возвращаться, это не его работа думать, человек стратегии генерирует".

Юрист, экс-депутат Елена Лукаш возмущена: "Украина может прекратить железнодорожное сообщение с Россией" - министр и гиперлуп Омелян.

Оккупант. Как ненужных квартирантов, выжить и выслать на заработки миллионы сограждан, и закрыть для них пути сообщения.

Своим детям – США, нашим – сказки о неолайнерах, закрытые границы, параши в развалюхах-поездах, и родителей-гастарбайтеров. Не просто жестокий недоумок. Так ведут себя оккупанты.

Хотя, где-то в глубине души, я хочу, чтоб подобные решения принимались. Тем быстрее волной гнева смоет подонков".

Андрей Манчук пишет о том, что министр спасает репутацию за счет простых украинцев: "Украинские СМИ наконец принялись критиковать министра инфраструктуры Омеляна - за его полную профнепригодность, оголтелый самопиар на мифах о гиперлупе, и за неуклюжее вранье о своих детях, которые почему-то появляются на свет только в США.

Омелян сразу понял угрозу, и пообещал прекратить железнодорожное сообщение со страной-агрессором. Беспроигрышный вариант спасения собственной репутации - за счет 3 миллионов украинцев, которые, по словам министра иностранных дел Климкина работают сейчас на территории РФ. Может он агент белорусских спецслужб - как считаете?"

Политконсультант Владимир Макаровский с иронией предлагает для верности разобрать рельсы: "Министр инфраструктуры Омелян заявил, что власти Украины рассматривают возможность закрытия железнодорожного сообщения с Россией. Своевременное и крайне нужное решение. Ещё обязательно нужно разобрать железнодорожное полотно. Ну как в Крым. И тогда мы сможем по праву считаться страной, победившей российского агрессора. Слава Украине!"