В понедельник, 6 августа, в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне, прошла жеребьевка раунда плей-офф Лиги чемпионов. Примечательно то, что она состоялась за день до старта третьего раунда квалификации, поэтому в жеребьевке принимали участие пары команд.

Так, например, киевское Динамо если пройдет Славию, то в раунде плей-офф сыграет с победителем пары Стандард - Аякс. Особняком стоят лишь Янг Бойз и ПСВ.

Пары, которые поведут борьбу за выход в групповой этап Лиги чемпионов сезона 2018/2019

"Црвена Звезда" (Сербия)/"Спартак" (Трнава, Словакия) - "Зальцбург" (Австрия)/"Шкендия" (Македония)

"Карабах" (Азербайджан)/БАТЭ (Беларусь) - ПСВ (Нидерланды)

"Янг Бойз" (Швейцария) - "Астана" (Казахстан)/"Динамо" (Загреб, Хорватия)

"Мальме" (Швеция)/"Види" (Венгрия) - "Селтик" (Шотландия)/АЕК (Греция)

"Бенфика" (Португалия)/"Фенербахче" (Турция) - ПАОК (Греция)/"Спартак" (Россия)

"Стандард" (Бельгия)/"Аякс" (Нидерланды) - "Славия" (Чехия)/"Динамо" (Киев, Украина)

Первые матчи плей - офф пройдут 21 и 22 августа, ответные - спустя неделю. Победители пробьются в групповой этап Лиги чемпионов, жеребьевка которого состоится 30 августа в Монако.

Ранее "Страна" сообщала, где смотреть матч Лиги чемпионов "Славия" - "Динамо".

Также мы рассказывали, что Вербич поделился, за счет чего "Динамо" может пройти "Славию".