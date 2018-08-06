Полиция Львова расследует обстоятельства гибели мужчины на территории поликлиники на улице Симоненко.

Как сообщает пресс-служба региональной Нацполиции, в понедельник, 6 августа, около 10:30 на оперативную линию 102 поступило сообщение о том, что в результате падения из окна поликлиники погиб человек.

Как выяснили правоохранители, мужчина выпал из окна лестничной клетки на седьмом этаже поликлиники. Погибшим оказался - 92-летний житель Львова. Мужчина оставил записку с просьбой никого не винить в его смерти.

На месте работает следственно-оперативная группа. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

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