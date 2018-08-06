Министерство иностранных дел Украины выразило протест против поездки президента РФ в Крым, которая произошла 4 августа. Владимир Путин побывал на концерте звезд балета, который открыл фестиваль "Опера в Херсонесе" в Севастополе.

Как сообщает пресс-служба Кремля, российский президент посетил концерт, на котором исполнили партии из спектаклей "Корсар", "Жизель", "Лебединое озеро", "Дон Кихот".

После чего он пообщался с артистами балета и побывал во Владимирском соборе, где продолжаются восстановительные работы.

Фото: kremlin.ru

В заявлении МИД говорится, что Украина считает любые поездки российских чиновников в оккупированный Крым грубым нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности, циничным и демонстративным пренебрежением нормами международного права.

"Автономная республика Крым и Севастополь является неотъемлемой частью Украины в ее международно-признанных границах", - отметили в МИД, выражая протест.

Напомним, что президент Петр Порошенко инициировал создание координационного органа по формированию претензий к России для возмещения нанесенного ущерба на Донбассе.

Как сообщала "Страна", Евросоюз ввел санкции против двух компаний миллиардера Ротенберга за строительство моста в Крым.