Экс-нардепу Александру Шепелеву, которого подозревают в госизмене, убийстве и воровстве, Печерский райсуд Киева продлил срок содержания под стражей еще на два месяца. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" в понедельник, 6 августа.

"Срок содержания под стражей продлен судом еще на два месяца", – сказал спикер Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко в понедельник.

По его словам, решение суда о продлении меры пресечения вынесено 5 августа. Таким образом Шепелев будет находиться под арестом минимум до октября нынешнего года.

Напомним, бывший народный депутат Украины (V и VI созывов от "Батькивщины" и "Партии регионов") Александр Шепелев проходит подозреваемым в трех тяжких преступлениях: госизмене, заказном убийстве и хищении средств.

Летом 2014 года он сбежал из больницы скорой помощи в Киеве вместе с охранником. Он был объявлен в международный розыск правоохранительными органами Украины. Шепелев обвинялся в Украине в хищении средств Родовид Банка и заказе нескольких убийств, в частности, банкира Сергея Кириченко в 2003 году и полковника МВД Романа Ерохина в 2006-м, а также в покушении на убийство банкира Сергея Дядечко в 2012 году.

Экс-нардеп был задержан вечером 8 февраля 2018 под Киевом. При себе у него было удостоверение "ДНР".

Ранее "Страна" сообщала, что генпрокурор Луценко назвал избитого экс-нардепа Шепелева агентом ФСБ.

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