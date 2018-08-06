Российские юмористы Евгений Петросян и Елена Степаненко не пришли в Хамовнический суд, где слушалось их дело о разводе и разделе совместно нажитого имущества. Об этом сообщает Lenta.ru.

Вместо артистов на слушаниях присутствовали лишь юристы, которые представляют в суде интересы звезд российского шоу-бизнеса. Петросяна представил адвокат Сергей Жорин, который ранее работал с рэперами Тимати и Егором Кридом. От лица Степаненко в суде выступила адвокат Елена Забралова, работавшая с президентом России Владимиром Путиным.

Напомним, что о разводе Петросяна и Степаненко стало известно 3 августа. Степаненко подала в Хамовнический суд заявление о разделе имущества. Она потребовала взыскать с супруга около 80 % совместно нажитого имущества, включая восемь из десяти московских квартир и антиквариат.

Всего пара нажила более 1,5 миллиарда рублей.

Петросян подал встречный иск к своей жене, потребовав разделить нажитое имущество поровну, а также расторгнуть брак. Адвокат юмориста уточнил, что де-факто брачный союз Петросяна и Степаненко развалился еще 15 лет назад, однако артисты продолжают сотрудничать как творческие личности.

Ранее "Страна" писала о том, что лидер "Ленинграда" написал матерный стих о разводе с женой Матильдой.