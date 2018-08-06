Во второй лиге украинского футбола произошел казусный случай. Президент винницкой Нивы Василий Вовк, после "сухой" ничьей с ровенским Вересом, публично сообщил наставнику команды Денису Колчину, что тот уволен. Причем средством коммуникации президент клуба выбрал социальную сеть Facebook.

"Спасибо за работу, Денис Борисович! Вы уволены", - написал Василий Вовк.

Фото: facebook.com

Чуть позже этого сообщения Василий Вовк разместил еще один, очень драматичный пост о том, что он снимает команду с соревнований. Причем, видимо, будучи обуреваемым эмоциями, допустил смысловую ошибку в тексте.

"Я снимаю команду Нива. Не ненужная она вам", - написал Вовк. Причем в такой трактовке, выражение приобретает смысл, что команда как раз и нужна болельщикам.

Фото: facebook.com

Напомним, что уволенный тренер Денис Колчин работал в Ниве с 2017 года. В сезоне 2016/17 он был признан лучшим тренером второй лиги. А после трех туров Нива в группе А имеет в своем активе 2 очка и занимает 8 место из 10.

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