Лоукостер Wizz Air в октябре 2018 года запустит новые маршруты из Харькова и Львова. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании в соцсети.

Согласно сообщению, с октября Wizz Air запустит четыре новых рейса из аэропортов Львова и Харькова. В частности, с 28 октября, лоукостер начнет осуществлять рейсы из Харькова во Вроцлав и Гданьск (Польша). Они будут выполняться два раза в неделю - по средам и воскресеньям.

А с 29 октября Wizz Air запускает маршрут из Львова в Вильнюс (Литва), рейсы будут выполняться два раза в неделю - по понедельникам и пятницам.

С 30 октября из Львова откроется рейс в Братиславу (Словакия) - три раза в неделю: по вторникам, четвергам и субботам.

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