После того, как "Страна" написала, что президента Украины не видели на рабочем месте после Крестного хода и предположительно он находился в отпуске (не исключено, что за границей) в сети оперативно всплыло фото Порошенко в киевском ресторане.

Снимок обнародовал политтехнолог Ярослав Макитра. Он написал, что за ужином внезапно обнаружил, что по соседству с ним в ресторане находится президент с семьей.

Фото: facebook.com/yaroslav.makitra

Фото было сделано в ресторане перуанской кухни Manu в Киеве на Большой Васильковской.

Цены здесь явно не для украинцев, получающих среднюю зарплату.

Так, порция креветок с соусом там обойдется в 548 грн, стейк с соусом и луком-шалот - 985 грн, парфе с шоколадом, бананом и мятой - 194 грн.

Судя по фото, президент находился в VIP-комнате на 10 персон.

Фото: google.com.ua

Как уже писала "Страна", президент Петр Порошенко не появлялся на рабочем месте с начала прошлой недели. По одной из версий он отправился в свои владения в Испании. По другой - катается по Средиземному морю на яхте вместе с миллионером Юрием Косюком. По третьей, решил отдохнуть в Украине, но в условиях полнейшей конспирации.

Источники сообщали нам, что Порошенко должен был вернуться в Киев предположительно в субботу-воскресенье. А так как его исчезновение вызвало после публикации "Страны" немалый резонанс, то, вероятно, сразу после возвращения и решили "слить" в сеть фото его ужина с семьей в столичном ресторане. Мол, все в порядке, президент уже на месте.