Поджигательницей частного дома в селе Зуевка Миргородского района, в котором взорвался газовый баллон и пострадали пять человек, оказалась 70-летняя хозяйка дома. Об этом сообщает пресс-служба полиции Полтавской области.

"Происшествие произошло 4 августа. По предварительной версии, которая строится на показаниях очевидцев, баллон с пропаном сорвался в результате поджога дома 70-летней хозяйкой", - говорится в сообщении.

Пятеро очевидцев, среди которых 47-летний глава Зуевского сельсовета, пытались самостоятельно потушить пожар до прибытия спасателей. Однако, из-за взрыва газового баллона все пятеро получили термические ожоги различной степени.

С места происшествия были госпитализированы две местные жительницы 39-и и 66-и лет, 45-летний мужчина и председатель сельсовета.

Полиция открыла уголовное производство по факту нарушения установленных законодательством требований пожарной безопасности (ст. 270 Уголовного кодекса).Также правоохранители опубликовали фото и устанавливают место нахождения виновницы - Рукомасовой Галины Васильевны. У нее также могут быть ожоги.

Фото: pl.npu.gov.ua

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