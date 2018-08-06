Во вторник, 7 августа, киевское Динамо начнет свой еврокубковый сезон. В Праге наша команда сыграет в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов против местной Славии.

В Украине игру на "Эден Арене" покажет канал 2 + 2, начало трансляции в 20.25.

Хотя матчи третьего раунда еще не состоялись, тем не менее Динамо уже знает своего потенциального соперника в плей-офф за выход в группу Лиги чемпионов. Конечно же, если пройдет чехов по итогам двухматчевого противостояния.

Итак, если киевляне обыгрывают Славию, то в следующем раунде они сыграют с победителем пары Стандард - Аякс. Это произошло потому, что УЕФА продолжает разводить украинские и российские клубы в еврокубках, так как вторую несеяную пару 3 раунда составили ПАОК - Спартак.

Напомним, что полузащитник киевлян Беньямин Вербич перед вылетом в Прагу рассказал, за счет чего можно пройти чехов.