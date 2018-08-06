В Запорожской области в воскресенье, 5 августа, неизвестные совершили поджог сельсовета в селе Водяное. Об этом пишет Медиа центр.

Известно, что в 12:08 пожарным поступил вызов от жителей села Водяное, которые сообщили о происшествии в сельском совете. На месте спасатели установили, что, несмотря на решетки, стекла в трех окнах здания были повреждены (выбиты). Одно из помещений пострадало от пожара. Правда, к счастью, повреждения незначительные.

Фото: en-media.tv

На данный момент ведется расследование. Известно, что версия намеренного поджога рассматривается как одна из основных, поскольку рядом были обнаружены разбитые обгоревшие бутылки с фитилем. Предположительно, в них находилась горючая смесь.

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