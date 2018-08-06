Завтра, 7 августа, киевское Динамо сыграет в Праге против местной Славии, в третьем квалифайне Лиги чемпионов. Если киевляне пройдут чехов, то на стадии плей-офф (борьба уже непосредственно за выход в групповой турнир Лиги чемпионов - Прим. Ред.) они сыграют с победителем пары Аякс - Стандард.

Это стало возможным потому, что УЕФА разводит украинские и российские клубы в своих турнирах, передает Sportarena.

В ходе сегодняшней, 6 августа, жеребьевки Лиги чемпионов определятся пары плей-офф раунда квалификации.

Напомним, что в 3-м квалификационном раунде "Пути лиг" всего четыре пары, и четыре победителя в плей-офф разыграют две путевки в групповой этап ЛЧ.

Сеяность пары определяются по рейтингу команды, которая имеет в ней высший рейтинг.

Сеяные пары 3-го раунда: Динамо - Славия, Бенфика - Фенербахче

Несеяные пары 3-го раунда: ПАОК - Спартак, Стандард - Аякс

Так как жеребьевка следующего раунда состоится до игр 3-го раунда, то Динамо не сыграет с победителем пары ПАОК - Спартак в плей-офф раунде. Киевляне встретится с победителем противостояния Аякс - Стандард, если пройдут Славию в 3-м раунде квалификации.

Таким образом, для Динамо единственной интригой сегодняшней жеребьевки будет то, где они могут сыграть первый матч плей-офф раунда.

Стандард и Аякс - вице-чемпионы Бельгии и Голландии соответственно. Матчи плей-офф раунда квалификации Лиги чемпионов состоятся 21-22 и 28-29 августа.

Также в ходе сегодняшней жеребьевки, Заря и Мариуполь узнают своих потенциальных соперников по плей-офф Лиги Европы.

Ранее "Страна" сообщала, что полузащитник Динамо Вербич рассказал, за счет чего команда может пройти Славию.

Также мы рассказывали, что Александрия обошла Динамо после победы над дебютантом чемпионата Украины.