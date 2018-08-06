На большей части территории Украины доминирует антициклон Йоханнес (Johannes), поэтому 7 августа ожидается сухая малооблачная погода. Об этом сообщили синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"Антициклон Johannes обусловит сухую погоду. Если где-то пройдут местами дожди, значит там нет антициклона - там локальные условия", - отмечает она.

По ее прогнозу, большая вероятность осадков ожидается ближайшей ночью и рано утром на Юге Украины, днем может быть облачная погода на Севере.

"Но в целом будет сухо и солнечно. Жара продолжается. Особенно на Юге и Востоке, +28+33 градуса. На остальной территории жара будет мягче, +25+28 градусов. В Киеве 7 августа будет очень тепло, но без сильной жары, днем в пределах +27 градусов", - отмечает Диденко.

Сильная жара, кстати, ожидает Европу. В Мадриде и Париже, +35+38 градусов, а по ощущениям и выше. "Вниманию парижан и туристов, в Париже жара упадет 8-9 августа, до +24+27 градусов", - пишет Диденко.



В течение недели температура воздуха практически без изменений, с незначительными колебаниями, подытожила она.

Фото: facebook.com/tala.didenko

Ранее "Страна" сообщала, что в Украину снова придут дожди с грозами, но жара не спадет.

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