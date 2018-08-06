В понедельник, 6 августа, киевское Динамо вылетело в Прагу, где завтра проведет первый поединок третьего квалифайна Лиги чемпионов против местной Славии.

Полузащитник Динамо Беньямин Вербич перед вылетом рассказал о том, как можно пройти чешскую команду.

"Мы смотрели видео. Это крепкая команда, особенно дома перед своими болельщиками. Они хорошо контратакуют. Но у каждой команды есть слабые места и мы попробуем их найти. Все чешские команды похожи, с ними трудно. В Славии много высоких игроков, поэтому мы должны быть особенно осторожными в штрафной. Также стоит обратить внимание на Стоха, он является одним из лидеров команды, очень быстрый, надо за ним следить.

Конечно, всегда хорошо неплохо сыграть на выезде, потом легче играть дома. Но надо быть сконцентрированными в обоих матчах по 90 минут. Забью ли снова? Не буду пророчить, но обещаю, что мы будем биться до последнего", - рассказал он журналистам в аэропорту Борисполь, передает Футбол 24.

Ранее "Страна" сообщала, что стало известно, кто рассудит матч Славия - Динамо.

Также мы сообщали, что соперник Динамо по Лиге чемпионов представил свою заявку на матч.