В Донецкой области в одной из воинских частей солдат расстрелял из автомата сержанта. Трагедия произошла в результате возникшего между военнослужащими конфликта. Об этом на своей странице в Facebook сообщает Военная прокуратура Объединенных сил.

"27 июля 2018 примерно в 18 часов 10 минут между старшим солдатом К. и сержантом Г., одной из воинских частей, в г.. Соледар Бахмутского района Донецкой области, на почве внезапно возникших неприязненных отношений произошел словесный конфликт.

В ходе конфликта ст. солдат К., действуя умышленно, имея умысел на умышленное противоправное причинение смерти старшему сержанту Г., взяв в руки вверенное ему для служебного пользования автоматическое оружие - АКС-74, которое было при нем, поставив предохранитель в режим одиночных выстрелов, дослав патрон в патронник совершил в стоящего напротив него на расстоянии примерно 3-х метров старшего сержанта Г., один выстрел в голову, а именно в область нижней челюсти", - говорится в сообщении.

В результате полученного сквозного огнестрельного пулевого ранения сержант скончался на месте.

Солдат задержан, а 30 августа в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Как говорится в сообщении прокуратуры, во время допроса солдат признался в совершенном убийстве и подтвердил свои показания в ходе следственного эксперимента.

Фото: facebook.com

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