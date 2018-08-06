Суд Херсона перенес заседание по избранию меры пресечения подозреваемому в нападении на активистку Екатерину Гандзюк из-за того, что адвокат подозреваемого не явился в суд. Об этом сообщил юрист Маси Найем в Facebook.

"Судебное заседание по избранию меры пресечения подозреваемому в совершении преступления против Екатерины Гандзюк перенесли в связи с тем, что в суд не явился адвокат подозреваемого", - говорится в сообщении.

Отмечено, что сегодня в 13:00 заседание будет продолжено с адвокатом из системы предоставления бесплатной правовой помощи. Стало также известно, что подозреваемый - Николай Новиков 1978 года рождения. Он зарегистрирован в Херсоне.

Фото: facebook.com/MasiNayyem

Ранее "Страна" сообщала, что облитая кислотой в Херсоне советница мэра согласилась сотрудничать с полицией.

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