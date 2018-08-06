Российский певец Дима Билан в дуэте с певицей Polina презентовал клип на песню "Пьяная любовь", который уже сравнивают с видеоработами группы "Ленинград" и называют сатирическим. За несколько дней, с 3 августа, видео на youtube просмотрели три с половиной миллиона раз.

В центре сюжета, который разворачивается девять с половиной минут, провинциальная свадьба в духе 90-х. В нем собраны такие узнаваемые атрибуты, как беременная невеста, женщины в леопардовых платьях, ковер, прогулки на Жигулях, драка, гопники. Чтобы добиться атмосферы, видео стилизовано под VHS-качество.

В съемках участвовали приглашенные звезды Лолита Милявская, сыгравшая ведущую церемонии, Наталья Королева в образе певицы на свадьбе, дрессировщики братья Запашные с живым тигром, актриса Юлия Ауг в роли мамы жениха.

Видео снимали в Зеленограде. На это ушло три дня.

Режиссер клипа - Дарья Чаруша, за креатив отвечал продюсер Александр Гудков, известный как капитан команды КВН "Федор Двинятин". Он же снялся в роли гопника, который участвует в драке.

Фото: Александр Гудков и Дарья Чаруша на съемках/google.com.uа

Для Полины Гудиевой - певицы российского происхождения, живущей в США и известной своим сотрудничеством с Эминемом, это стал первый опыт русскоязычного сингла. Она уже заявила, что это были самые веселые съемки в ее жизни.

Фото: Дима Билан и певица Polina/google.com.uа

Певица Наташа Королева органично вписалась в атмосферу 90-х, она исполнила свою композицию "Синие лебеди", поздравила молодых и крикнула: "Горько!"

Фото: Дима Билан и Наташа Королева/google.com.uа

Мнения зрителей разделились, пока одни сравнивают сатирический клип мини-фильм с видео Сергея Шнурова и называют работу очень смешной и яркой, другие считают, что нецензурные выражения были неуместными, что это "убожество и колхоз" и видео не соотносится в творчеством Билана.

Сам Дима Билан перед премьерой сообщил, что "ржал на съемках и ещё всю неделю, пока делали правки" и что видео в лучших традициях отечественных кинокомедий.

Напомним, что Twenty One Pilots презентовали клип, отснятый в Киеве.

Ранее было опубликовано видео первого за 10 лет интервью с певицей Аллой Пугачевой.