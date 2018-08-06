Украинские власти могут прекратить железнодорожное сообщение с Россией. Данное заявление прозвучало от министра инфраструктуры Владимира Омеляна.

"Мы рассматриваем сейчас вариант закрытия железнодорожного сообщения с Москвой", - заявил Омелян в прямом эфире на 1+1.

Напомним, министр Омелян уже не первый раз делает подобное заявление. В декабре 2017 года, Омелян высказал мнение, что остановка железнодорожного сообщения с Россией не принесет убытков "Укрзализныце".

При этом, по данным, которые озвучила "Укрзализныця", в 2017 году самым прибыльным украинским поездом стал №5/6 Киев - Москва.

Ранее "Страна" писала о том, что в Укрзализныце сообщили, когда построят железную дорогу для экспресса из Киева до аэропорта Борисполь.

Также мы сообщали, что глава Укрзализныци остановил закупку значков "Почетный железнодорожник" у России .





