Появилось фото и данные подозреваемого в нападении на сотруднику Херсонского горсовета Екатерину Гандзюк, которую облили кислотой возле ее дома.

Фото нападавшего опубликовал юрист Маси Найем в своем Facebook. Он также написал, что подозреваемого зовут Николай Новиков, ему 40 лет. Он добавил, что заседание суда по избранию меры пресечения Новикову перенесли из-за неявки адвоката задержанного.

"Сегодня в 13.00 будет продолжено заседание с адвокатом из системы предоставления бесплатной правовой помощи", – отметил Найем.

Фото: facebook.com/MasiNayyem

Ранее "Страна" сообщала, что в ООН требуют расследовать нападения на общественных активистов в Украине.

Также мы писали о том, что облитой кислотой активистке из Херсона сделали в Киеве первую операцию на руке.