С 19 августа на телеканале "Интер" стартует третий сезон тревел-шоу "Орел и решка. Перезагрузка". Команда проекта продолжит "перезагрузку" самых ярких и интересных уголков нашей планеты. Главный сюрприз, который ждет зрителей в новом сезоне, - знакомство с новым ведущим. Вместо Антона Птушкина, который недавно объявил о своем уходе из тревел-шоу, компанию Насте Ивлеевой составит 24-летний Евсей Ковалев.

Об этом сообщает пресс-служба телеканала "Интер".

В марте этого года проект "Орел и решка" объявил "народный кастинг", в котором мог принять участие любой желающий в возрасте от 20 до 35 лет. Среди тысяч других заявок была и видеовизитка Евсея Ковалева.

"Я только в последний день подачи заявок узнал о кастинге, - рассказывает Евсей. - Минут за 15 до заката мне удалось записать небольшой монолог, я отпросился с работы и побежал монтировать. Как сейчас помню: сидел с ноутбуком в кафе, которое закрывалось в полночь, в это же время заканчивалась подача заявок. Письмо с видео я отправил в 23:59! Ну а дальше было долгое ожидание. С одной стороны, я ни на что не рассчитывал, ну а с другой - вовсю визуализировал работу мечты. Конечно, пересмотрел кучу других видеовизиток, было очень много классных ребят. Я понимал, что шанс стать ведущим "Орла и решки" есть у каждого. Мне до сих пор трудно поверить в происходящее - в то, что выбрали именно меня".

Фото: пресс-служба телеканала Интер

Евсей покорил продюсеров шоу своей простотой, смелостью и ценностями, схожими с концепцией проекта. Год назад он решил доказать, что путешествовать можно даже без денег. Уволился с работы и отправился на поиски приключений - в кругосветное путешествие! За это время Евсей самостоятельно посетил 23 страны. Свои впечатления парень выкладывал на Youtube-канале, чтобы донести до людей идею путешествий за минимальные деньги и показать мир тем, кто еще не отважился сделать к нему первый шаг. Обстоятельства сложились так, что Евсею пришлось прервать свою "кругосветку". Теперь он продолжит открывать мир вместе с командой проекта "Орел и решка".

Познакомиться с Евсеем Ковалевым в качестве ведущего "Перезагрузки" поклонники тревел-шоу смогут уже совсем скоро. Третий сезон проекта стартует на телеканале "Интер" с 19 августа. Правда, в первых пяти выпусках нового сезона телезрители еще увидят Антона Птушкина.

Евсею Ковалеву, 24 года. Родился он в городе Воркута, Республика Коми. Из актерской семьи: папа и мама - артисты драматического театра. Евсей работал оператором в рекламном агентстве. В первый раз выехал за пределы родного города в 2011 году. За границей впервые побывал в марте 2017-го.

Ранее "Страна" писала о том, что ведущая программы "Орел и Решка" попала в больницу, где танцевала сразу после наркоза.



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