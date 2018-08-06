В Одессе в ночь на 6 августа сгорели семь торговых павильонов, пожар начался с цветочного магазина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.

"5 августа в 23:37 в Службу спасения "101" поступило сообщение о возгорании магазина в Одессе по улице Люстдорфская дорога. Через 8 минут к месту вызова прибыли спасатели и установили, что горит цветочный магазин и рядом расположенные торговые павильоны", - рассказали в пресс-службе областного ГСЧС.

Фото: скриншот

"В результате пожара огнем уничтожено семь торговых магазинов на общей площади 150 кв. Причина пожара и ущерб устанавливаются", - уточнили в ГСЧС.

Возгорание тушили восемь спасателей на двух единицах пожарно-спасательной техники.

Очевидцы пожара также выложили видео в соцсети.

Видео: facebook.com/zuyevdmytro

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