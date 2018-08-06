В Венесуэле во время военного парада было совершено покушение на президента страны Николаса Мадуро. Глава государства не пострадал, однако были ранены семь человек. Это первая в истории атака на президента, совершенная при помощи дронов. "Страна" собрала все подробности инцидента.

Что произошло

Во время выступления Мадуро на параде в честь годовщины основания национальной боливарианской гвардии в столице страны Каракасе внезапно раздался взрыв. Участники парада бросились в разные стороны. Охрана тут же забрала президента в безопасное место. При этом от взрыва пострадали семь военных.

Власти страны объявили взрыв терактом. Выяснилось, что его пытались осуществить при помощи дронов, снаряженных взрывчаткой, которые удалось сбить.

Министр внутренних дел республики Нестор Ревероль позже рассказал, что военные специалисты вовремя засекли беспилотники, и им удалось дезориентировать их в полете.

С помощью электронных устройств курс одного из дронов был отклонен и он взорвался в стороне от президента, второй аппарат врезался в здание.

Позже президент в телеобращении рассказал о том, как все произошло: “Летательный аппарат взорвался на моих глазах, большой взрыв. Спустя несколько секунд был второй взрыв". По его словам, вначале он подумал, что это фейерверк в честь праздника.

Фото: twitter.com/XHNews

Также Николас Мадуро объявил, что уже задержана часть организаторов покушения. Это подтвердил в Twitter венесуэльский журналист Роман Камачо со ссылкой на собственные источники. По его сообщению, задержаны 6 человек.

"Двое молодых людей были арестованы в штате Баринас предположительно за то, что они связаны с атакой на проспекте Боливара. Брайан Хесус Оропеса Руис по кличке "Поэт" и Янни Фабиана Перния Коронель, aka "Мария", были задержаны сегодня на шоссе на пути в штат Тачира (западный штат на границе с Колумбией)", - написал журналист. Он добавил, что еще четверо молодых людей были арестованы в районе проспекта Боливар накануне.

Версии произошедшего

Изначально сообщалось, что местные пожарные считают произошедшее взрывом бытового газового баллона в одном из домов, расположенном неподалеку.

Потом ответственность за нападение взяла на себя подпольная группировка "Фланелевые солдаты", связанная с офицером Оскаром Пересом, который поднял мятеж в июне 2018 года и был убит в январе 2018. Цель их операции состояла в том, чтобы доставить к президентскому дворцу два дрона со взрывчаткой C4.

Николас Мадуро, в свою очередь заявил, что за покушением стоит президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос, но не привел никаких доказательств. Он считает, что покушение стало результатом сговора его врагов как в самой Венесуэле, так и в соседней Колумбии. По мнению Мадуро, к покушению также причастны определенные круги в Соединенных Штатах.

“Мы спросим с тех ответственных, кто живет за границей, прежде всего в США. По первым данным расследования, многие из организаторов покушения живут в США, в штате Флорида”, - сказал Мадуро.

В ответ на эти обвинения в США заявили о своей непричастности к покушению. В частности, об этом сказал оветник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Болтон. При этом он допустил, что за взрывом могло стоять само правительство Мадуро, вспомнив о распространенной в стране коррупции и притеснениях.

"Если правительство Венесуэлы имеет какую-то четкую информацию, которую они хотят нам предоставить, и она бы потенциально могла доказать нарушение американского криминального закона, мы ее внимательно рассмотрим", - сказал советник Белого дома.

В Колумбии также опровергли все обвинения в причастности к покушению на Мадуро.

Обстановка в Венесуэле

В мае 2018 года Мадуро был переизбран на пост президента Венесуэлы. Выборы сопровождались протестами со стороны оппозиции и сообщениями о массовых нарушениях. Мадуро возглавляет Венесуэлу с 2013 года, после смерти Уго Чавеса, и останется президентом до 2025 года.

За время правления Мадуро страна оказалась в глубочайшем экономическом кризисе. По прогнозам МВФ, уровень инфляции в Венесуэле к концу 2018 года достигнет миллиона процентов, а ВВП упадет примерно на 18 процентов. "Ситуация в Венесуэле аналогична той, что была в Германии в 1923 году или в Зимбабве в конце 2000-х годов", - заявил в июле этого года глава департамента МВФ по Западному полушарию Алехандро Вернер. В стране дефицит продовольствия, медикаментов и товаров первой необходимости.

С 2003 года в стране существует два курса обмена национальной валюты - официальный и реальный, который отражает темпы инфляции. Официальный курс сейчас составляет 172,8 тысяч боливаров за 1 доллар, в то время как на "черном рынке" доллар стоит 3,8 млн боливаров. Многие венесуэльцы живут за счет родственников в других странах. В 2017 году около миллиона человек перевели из-за границы своим родственникам в Венесуэлу 1,5 миллиарда долларов.

Ситуация сильно ухудшилась в 2014 году, когда в мире произошел обвал цен на нефть. Несмотря на то, что Венесуэла обладает самыми большими запасами нефти в мире, у ситуации есть обратная сторона. Нефть составляет более 95% доходов от экспорта страны, поэтому экономика сильно зависит от того, покупают ли ее и по какой цене. К тому же оборудование у страны устарело, вовремя его не обновили, а сейчас это делать не за что, поэтому добыча находится на самом низком уровне за последние 13 лет.

При этом правительство продолжало сдерживать цены на продовольственные товары, и импортеры почти прекратили что-либо ввозить.

В ближайшее время Венесуэлу ждут экономические перемены. Так, с 20 августа ожидается деноминация национальной валюты, с которой будут убраны сразу пять нулей. Также Конституционная ассамблея Венесуэлы проголосовала за легализацию коммерческого обмена валюты. Это значит, что граждане смогут покупать и продавать валюту по рыночному курсу, не опасаясь тюрьмы за валютные операции по рыночному курсу.

Что касается отношений с США, то в июле появилась информация от Associated Press со ссылкой на источник в администрации Трампа, что американский президент думал о военном вторжении в Венесуэлу.

В августе 2017 года во время обсуждения санкций против Венесуэлы спросил у своих советников, почему Соединенные Штаты просто не могут вторгнуться в проблемное государство. Те были шокированы таким предположением и стали его отговаривать, на что Трамп вспомнил о похожих успешных операциях в Панаме и Гренаде в 1980-х годах.

Идею с вторжением в Венесуэлу Трамп обсуждал с президентом Колумбии Хуаном Мануелем Сантосом и некоторыми лидерами Латинской Америки. В конечном итоге советники отговорили президента от этой мысли.