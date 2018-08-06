Глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко выступил с резкой критикой властей, после их комментария Совету Европы относительно ситуации с давлением на свободу слова в стране.

Об этом глава НСЖУ написал в своем Facebook.

"Украинская власть поучает европейских чиновников, как надо уважать право на свободу выражения. А также, что навешивание ярлыков "зрадофил" - это в Украине не оскорбление, а забавная филология и личное ФБ-пространство чиновников.

На платформе Совета Европы опубликовано объяснение украинской власти относительно обвинений в давлении на журналистов, которых пресс-секретарь генпрокурора назвала "зрадофилами". И также в официальном письме из Киева говорится о праве народных депутатов Украины с трибуны парламента оскорблять журналистов и журналистские организации. И критика заявлений, сделанных депутатами в парламенте, оказывается, украинской властью может расцениваться как неуважение Европой права выражать собственные взгляды.

Уверен, что адресаты - уважаемые институты в Страсбурге, Брюсселе и Вене - поблагодарят Киеву за пространное филологическое толкование разницы между журналистами - "предателями" и журналистами - "зрадофилами". И с нетерпением будут ждать новые обоснования вражды, которая сеется против журналистов. Уверен, что авторы таких писем в Совет Европы готовы будут найти обоснование и последующей филологической конструкции - "гнить в тюрьме СБУ" (такие комментарии сопровождали заявления о "зрадофилах"), - написал Сергей Томиленко.

Фото: facebook.com/sergiy.tomilenko

Ранее "Страна" сообщала, что в НСЖУ прокомментировали нападение С14 на журналиста "Громадського".

Также мы рассказывали, что НСЖУ потребовали слушаний в Раде и публичный отчет о расследовании убийства Шеремета.