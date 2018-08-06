Наконец-то стали известны дата и следующий соперник нашего чемпиона Александра Усика. Знаменитый британский промоутер Эдди Хирн, представляющий интересы Тони Белью (30-2-1, 20 КО), сообщил, что поединок его боксера против абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика (15-0, 11 КО) состоится 10 ноября.

Об этом сообщает Хsport со ссылкой на IFL TV.

"Бой 10 ноября. В одну ночь с поединком между Дэниелом Джейкобсом и Сергеем Деревянченко", - заявил Эдди Хирн.

Отметим, что 10 ноября также может состояться супербой в хэвивейте между американцем Деонтеем Уайлдером (40-0, 39 КО) и британцем Тайсоном Фьюри (26-0, 19 КО).

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