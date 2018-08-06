В центре Харькова столкнулись две иномарки. После чего автомобиль Toyota вылетел на тротуар и перевернулся на крышку, а у Mercedes пострадала передняя часть. Водитель "японца" попал в больницу. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области.

"По предварительным данным, 5 августа около 16:00 на перекрестке улиц Мироносицкой и Каразина произошло столкновение автомобилей Mercedes и Toyota", - говорится в сообщении.

Фото: hk.npu.gov.ua

В результате 50-летний потерпевший, водитель Toyota, с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом брюшной полости доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.

Фото: hk.npu.gov.ua

Информацию об этом ДТП внесли в Журнал единого учета заявлений и сообщений Киевского отдела полиции.

Фото: hk.npu.gov.ua

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