В Днепре 17-летняя Виктория, жительница Верхнеднепровского района области, родила тройню. 2 августа несовершеннолетняя девушка стала мамой троих девочек, которые появились на свет с помощью кесарева сечения. Известно, что новорожденные совсем крошечные - 1310 граммов, 960 и 820 граммов. Как рассказала мама роженицы, малыши подключены к аппаратам искуственной вентиляции легких, пишут Факты.

"Дочка чувствует себя нормально, уже встает и ходит к деткам. Уже придумала дочкам имена: Мирослава, Доминика и Стефания. Сейчас малышек обследуют врачи. Чуть позже будем знать, какие понадобятся медикаменты. Мы надеемся, что все будет хорошо", - рассказала мама роженицы.

Фото: facebook.com

Любопытно, что для Верхнеднепровского района это первая тройня за последние 50 лет.

Ранее "Страна" писала о том, что на линии разграничения в АТО женщина преждевременно родила тройню.

Также мы сообщали, что роженицам в Украине снова начнут выдавать пакет малыша при выписке из роддома.