Археологи обнаружили в румынском городе Сэнтане (уезд Арад на западе страны) крепость XIV века до н.э. Об этом сообщает местный новостной портал Aradon.ro.

Открытие принадлежит смешанной группе германских и румынских археологов во главе с профессором Рюдигером Краузе из Университета имени Иоганна Вольфганга Гете во Франкфурте-на-Майне и профессором Флорином Гогылтаном из Института археологии и истории искусства в Клуже-Напоке.

"Это одно из крупнейших оборонительных сооружений этого периода. Всемирно известное укрепленное поселение Троя в Малой Азии, упоминающееся в гомеровской "Илиаде", занимало площадь в 29 гектаров, тогда как фортификационные соружения в Сэнтане раскинулась на 89 гектарах", - сказал на пресс-конференции Гогылтан.

"Раскопки в Сэнитане ведутся с 2009 года. Они финансируются немецкой землей Гессен и будут продолжаться три года", - добавил Краузе.

По словам ученых, крепость была построена примерно 3,4 тыс. лет назад - в бронзовом веке. Пока археологи раскопали лишь ее небольшую часть, однако путем магнитометрических исследований был сделан план всего сооружения. Крепость была окружена защитным рвом глубиной более 4 м и земляным валом высотой около 20 м. Обнаружен дворец длиной 100 м и шириной 40 м. Строения на территории крепости были сделаны из глины и дерева.

Представители местных властей сообщили о намерении открыть на месте раскопок музей.

Ранее "Страна" писала о том, что археологи раскопали под Николаевом богатую греческую колонию IV века.

Также мы сообщали, что археологи нашли скелет жителя древнего города Помпеи, который умер от удушья.